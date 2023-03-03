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Андрей Рублёв впервые на профессиональном уровне обыграл Александра Зверева

Андрей Рублёв впервые на профессиональном уровне обыграл Александра Зверева
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв впервые на уровне ATP обыграл немца Александра Зверева.

Это произошло в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где Рублёв в этом году защищает титул. Андрей обыграл олимпийского чемпиона Зверева со счётом 6:3, 7:6 (11:9). Встреча продлилась 2 часа 1 минуту. Рублёв два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Зверева 12 эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Примечательно, что до этого матча Рублёв не просто не выиграл ни одного матча (пять из пяти) со Зверевым на уровне ATP, но и не мог взять ни сета.

За второй подряд титул в Дубае Рублёв сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1). Их матч также состоится сегодня, 3 марта.

Джокович и Медведев сражаются за место в финале Дубая! Рублёв уже там. LIVE! Джокович и Медведев сражаются за место в финале Дубая! Рублёв уже там. LIVE!
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