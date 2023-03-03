«Удачи, братан». Александр Зверев обратился к Андрею Рублёву после поражения

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев забавно обратился к россиянину Андрею Рублёву после поражения от него в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Поздравляю, молодец. Удачи, братан», — сказал Зверев у сетки Рублёву.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Напомним, Рублёв (2) со счётом 6:3, 7:6 (11:9) обыграл Зверева (7) в полуфинале соревнований, действующим чемпионом которых является. Это первая на профессиональном уровне победа Андрея над Александром.

За второй подряд титул в Дубае Рублёв сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1).