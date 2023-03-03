«Удачи, братан». Александр Зверев обратился к Андрею Рублёву после поражения
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев забавно обратился к россиянину Андрею Рублёву после поражения от него в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
«Поздравляю, молодец. Удачи, братан», — сказал Зверев у сетки Рублёву.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Напомним, Рублёв (2) со счётом 6:3, 7:6 (11:9) обыграл Зверева (7) в полуфинале соревнований, действующим чемпионом которых является. Это первая на профессиональном уровне победа Андрея над Александром.
За второй подряд титул в Дубае Рублёв сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1).
Комментарии
- 3 марта 2023
-
19:01
-
18:57
-
18:21
-
18:17
-
18:17
-
18:14
-
18:12
-
17:17
-
16:03
-
15:41
-
14:44
-
14:31
-
14:08
-
13:58
-
13:53
-
12:40
-
11:52
-
10:57
-
09:00
-
08:10
-
07:40
-
06:59
-
06:24
-
04:44
-
00:57
-
00:44
- 2 марта 2023
-
23:58
-
23:41
-
23:24
-
23:21
-
22:34
-
22:05
-
21:57
-
21:50
-
21:43
Партнерский контент