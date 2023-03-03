«Я готовился к третьему сету». Рублёв эмоционально прокомментировал победу над Зверевым

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями от победы над немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Я думал, что это будет третий сет. Я морально готовился к третьему сету, но каким-то образом сохранил сет-пойнт. У меня было несколько матчболов, но Зверев играл хорошо. В итоге при счёте 9:9 я хорошо отыграл розыгрыш, а затем сказал себе: «Хорошо, давай попробуем сделать это здесь и сейчас. Я выиграл сумасшедший розыгрыш, и мне повезло. Это был суперинтенсивный тай-брейк», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

За второй подряд титул в Дубае Рублёв сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1). Их матч проходит в эти минуты.