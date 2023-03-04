«Саша мне как старший брат». Рублёв рассказал о взаимоотношениях со Зверевым

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о взаимоотношениях с немцем Александром Зверевым в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае.

«Мы действительно хорошие друзья, знаем друг друга с 10 или 11 лет. Мы вместе с юниоров. Саша всегда был мне как старший брат и во всех предыдущих матчах побеждал меня. Сегодня выходя на корт, я думал, что мне нечего терять», — приводит слова Рублева пресс-служба ATP.

В финале Дубая Андрей Рублёв сразится со своим соотечественником Даниилом Медведевым. Медведев и Рублёв определят, кто станет первой ракеткой России по итогам недели. В случае если Андрей добьётся прошлогоднего результата и возьмёт титул, то останется впереди Даниила. Если же Медведев выиграет финал, то уже он опередит Рублёва.