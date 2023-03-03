Медведев выиграл стартовый сет в полуфинале Дубая с Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в первом сете полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае с сербом Новаком Джоковичем. Стартовая партия завершилась со счётом 6:4 в пользу Медведева.

Медведев со второй попытки смог реализовать брейк-пойнт в пятом гейме сета и повёл со счётом 4:2. Затем Джокович ещё раз отдал свою подачу, но в следующем гейме серб сделал первый брейк в матче, сократив отставание от россиянина — 3:5. Даниил Медведев всё же реализовал преимущество и выиграл партию — 6:4.

По личным встречам Джокович ведёт со счётом 9-4. При этом не так давно, после победы Даниила над Новаком в финале US Open — 2021, было всего лишь 5-4 в пользу серба. Однако с тех пор Джокович сначала одержал волевую победу над Медведевым в финале «Мастерса» в Париже в 2021-м, затем россиянин не смог доиграть полуфинал в Астане в 2022-м, где был в шаге от победы в двух сетах, но из-за грубой ошибки не заработал матчбол, а после проигрыша тай-брейка снялся из-за травмы. Потом были ещё более чем трёхчасовой матч в групповом раунде Итогового чемпионата ATP и полуфинал Аделаиды-2023, где Джокович достаточно спокойно победил в двух сетах.

Победитель этого матча встретится с другим российским теннисистом Андреем Рублёвым в финале Дубая.