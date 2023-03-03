Даниил Медведев одолел Новака Джоковича и вышел в финал Дубая, где сыграет с Рублёвым

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) переиграл представителя Сербии Новака Джоковича (первый номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.
Медведев одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Россиянин выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету Новака Джоковича пять эйсов, одна ошибка на подаче и единственный реализованный брейк-пойнт.
В финале турнира в Дубае Даниил Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублёвым, который в другом матче 1/2 финала оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева.
Это третий финал турниров ATP для Медведева за три недели. После раннего вылета с Australian Open он победил в Роттердаме и Дохе.
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