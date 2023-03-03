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Даниил Медведев одолел Новака Джоковича и вышел в финал Дубая, где сыграет с Рублёвым

Даниил Медведев одолел Новака Джоковича и вышел в финал Дубая, где сыграет с Рублёвым
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Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) переиграл представителя Сербии Новака Джоковича (первый номер мирового рейтинга) в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

Медведев одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Россиянин выполнил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырех. На счету Новака Джоковича пять эйсов, одна ошибка на подаче и единственный реализованный брейк-пойнт.

В финале турнира в Дубае Даниил Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублёвым, который в другом матче 1/2 финала оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева.

Это третий финал турниров ATP для Медведева за три недели. После раннего вылета с Australian Open он победил в Роттердаме и Дохе.

Дубай (м). 1/2 финала
03 марта 2023, пятница. 18:35 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Даниил Медведев
7
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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