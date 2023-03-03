Андрей Рублёв объяснил, почему после победы в полуфинале Дубая написал «Цой жив» на камере

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил смысл послания на телевизионной камере, которое он оставил после выхода в финал турнира категории ATP-500, действующим чемпионом которого является.
Обыграв немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (11:9), Рублёв написал на камере «Цой жив».
«Он был артистом, который пользовался огромной популярностью в СССР. Тогда время было очень непростое. Меня тогда не существовало, но время было непростое. И его песни давали людям огромную надежду. Я это написал, потому что мне кажется, что сейчас происходит то же самое», — сказал Рублёв в интервью на корте.
За второй подряд титул в Дубае Рублёв сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1).
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