Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв объяснил, почему после победы в полуфинале Дубая написал «Цой жив» на камере

Андрей Рублёв объяснил, почему после победы в полуфинале Дубая написал «Цой жив» на камере
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв объяснил смысл послания на телевизионной камере, которое он оставил после выхода в финал турнира категории ATP-500, действующим чемпионом которого является.

Обыграв немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (11:9), Рублёв написал на камере «Цой жив».

«Он был артистом, который пользовался огромной популярностью в СССР. Тогда время было очень непростое. Меня тогда не существовало, но время было непростое. И его песни давали людям огромную надежду. Я это написал, потому что мне кажется, что сейчас происходит то же самое», — сказал Рублёв в интервью на корте.

За второй подряд титул в Дубае Рублёв сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Новак Джокович (Сербия, 1).

Медведев впервые за 1,5 года выиграл у Джоковича! Даниил прервал серию серба из 20 побед Медведев впервые за 1,5 года выиграл у Джоковича! Даниил прервал серию серба из 20 побед
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023