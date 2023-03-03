«Это зашаг». Джокович поспорил с судьёй во время матча с Медведевым на турнире в Дубае

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович не понял решение судьи на вышке во время матча с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) и выразил своё недовольство.

При счёте 3:2 во втором сете линейный арбитр зафиксировал у Медведева зашаг – Даниил начал подачу, когда его стопа находилась во втором квадрате. Судья отменил это решение линейного, потому что в момент удара по мячу Медведев уже подтянул ногу, и она находилась в допустимом положении.

Джокович это решение не понял: «Нога была на той половине – это зашаг». Судья отреагировал на недоумение Джоковича и объяснил ему, что важно то, где нога находится в момент удара, а не до него – так что зашаг зафиксировали слишком рано.