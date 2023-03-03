Даниил Медведев прервал 20-матчевую победную серию Новака Джоковича

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае. Медведев прервал серию Джоковича, которая достигла 20 побед.

Джокович в этом году взял два титула — в Аделаиде и на Australian Open, суммарно одержав 12 побед. В 2022-м Новак стал лучшим на Итоговом чемпионате ATP, где переиграл пятерых соперников. Таким образом, в официальных встречах он не уступал уже на протяжении 20 игр кряду. При этом у Джоковича было поражение на выставочном турнире от немца Александра Зверева, однако теперь есть поражение и в официальных матчах.

В финале турнира в Дубае Даниил Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублёвым, который в другом матче 1/2 финала оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева.

Это третий финал турниров ATP для Медведева за три недели. После раннего вылета с Australian Open он победил в Роттердаме и Дохе.