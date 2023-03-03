Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Джоковича на турнире в Дубае

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Дубае.

«Хороший матч, в котором Медведев был сильнее. Медведев ближе к своей оптимальной форме, чем Джокович к своей. Явно не хватает интенсивной работы Джоковичу. Медведев играл очень плотно и с задней линии мощно. Джоковичу приходилось больше бегать, чем Медведеву.

Естественно, он выбивался из ритма гораздо чаще, чем Даня. Результат закономерен. На высоких скоростях Медведев на сегодня стабильнее, чем Джокович», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В финале турнира в Дубае Даниил Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублёвым, который в другом матче 1/2 финала оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева.