Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего Медведев обыграл Джоковича на турнире в Дубае

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Дубае.
«Хороший матч, в котором Медведев был сильнее. Медведев ближе к своей оптимальной форме, чем Джокович к своей. Явно не хватает интенсивной работы Джоковичу. Медведев играл очень плотно и с задней линии мощно. Джоковичу приходилось больше бегать, чем Медведеву.
Естественно, он выбивался из ритма гораздо чаще, чем Даня. Результат закономерен. На высоких скоростях Медведев на сегодня стабильнее, чем Джокович», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В финале турнира в Дубае Даниил Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублёвым, который в другом матче 1/2 финала оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева.
- 3 марта 2023
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