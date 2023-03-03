Видео: Медведев выиграл невероятный розыгрыш в матче с Джоковичем на турнире в Дубае
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Невероятный розыгрыш ознаменовал середину второго сета матча чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Медведев продемонстрировал присущую ему оборонительную тактику и выиграл труднейшее очко.
«Чемпионат» рекомендует данный момент к просмотру.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Напомним, Медведев обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:4. За третий подряд титул на уровне ATP Даниил сразится с действующим чемпионом турнира соотечественником Андреем Рублёвым, который ранее оказался сильнее немца Александра Зверева.
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