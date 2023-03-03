Видеообзор невероятной победы Медведева над Джоковичем в полуфинале Дубая

Российский теннисист Даниил Медведев одолел представителя Сербии Новака Джоковича в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Медведев одержал победу со счётом 6:4, 6:4. Россиянин прервал серию Джоковича, которая достигла 20 побед. Для самого Даниила это 13-я победа кряду.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В финале турнира в Дубае Даниил Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублёвым, который в другом матче 1/2 финала оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева.

Это третий финал турниров ATP для Медведева за три недели. После раннего вылета с Australian Open он победил в Роттердаме и Дохе.