Даниил Медведев поделился эмоциями от победы над Новаком Джоковичем в Дубае

Седьмая ракетка мира Даниил Медведев высказался о победе над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Дубая.

«Когда ты играешь против Новака, ты просто должен работать изо всех сил. Отчасти надеюсь каждый раз, что Джокович не покажет свой лучший теннис, потому что, когда Новак на пике, у него становится 22 титула на турнирах «Большого шлема». Так что даже если ты играешь великолепно, непросто победить Джоковича.

Сегодня мне удалось сыграть на более высоком уровне, чем Новак. Во втором сете не было ни одного брейк-пойнта на моей подаче, но было несколько геймов, когда счёт был 30:30. Рад, что удалось сохранить самообладание, и я счастлив попасть в финал», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Россиянин прервал серию Джоковича, которая достигла 20 побед. Для самого Даниила это 13-я победа кряду. В финале турнира в Дубае Даниил Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублёвым, который в другом матче 1/2 финала оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева.