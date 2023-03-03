Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Андрея Рублёва в финал турнира в Дубае

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в финал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В полуфинальном матче Рублёв (2) обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде немца Александра Зверева (7) со счётом 6:3, 7:6 (11:9).

«Звереву ещё набирать и набирать форму после травмы. После таких травм, как была у Зверева, тяжело приходить в себя. Он практически полгода не играл. Значит, приблизительно больше, чем полгода, ему нужно набирать форму. Организм должен быть в идеальном состоянии по всем параметрам. На сегодня стабильности не хватает. Рублёв порадовал. Он прибавил и играет сильнее, чем играл до этого», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.