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Матч Медведева с Рублёвым в Дубае станет 6-м в истории российским финалом на уровне ATP

Матч Медведева с Рублёвым в Дубае станет 6-м в истории российским финалом на уровне ATP
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Грядущий матч Даниила Медведева с Андреем Рублёвым станет шестым в истории ATP российским финалом на таком уровне.

Напомним, чемпион US Open – 2021 Медведев сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте Рублёвым за титул на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), действующим чемпионом которого является именно Андрей.

Ранее два россиянина играли в одном финале лишь на пяти турнирах:

Аделаида, 1994 год. Евгений Кафельников – Александр Волков – 6:4, 6:3.
Ташкент, 2001 год. Марат Сафин – Евгений Кафельников – 6:2, 6:2.
Пекин, 2004 год. Марат Сафин – Михаил Южный – 7:6, 7:5.
Кубок Кремля, 2006 год. Николай Давыденко – Марат Сафин – 6:4, 5:7, 6:4.
Кубок Кремля, 2008 год. Игорь Куницын – Марат Сафин – 7:6, 6:7, 6:3.

Красота — в Дубае будет русский финал! Рублёв и Медведев побьются за титул «пятисотника» Красота — в Дубае будет русский финал! Рублёв и Медведев побьются за титул «пятисотника»
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