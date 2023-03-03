Матч Медведева с Рублёвым в Дубае станет 6-м в истории российским финалом на уровне ATP
Поделиться
Грядущий матч Даниила Медведева с Андреем Рублёвым станет шестым в истории ATP российским финалом на таком уровне.
Напомним, чемпион US Open – 2021 Медведев сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте Рублёвым за титул на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), действующим чемпионом которого является именно Андрей.
Ранее два россиянина играли в одном финале лишь на пяти турнирах:
Аделаида, 1994 год. Евгений Кафельников – Александр Волков – 6:4, 6:3.
Ташкент, 2001 год. Марат Сафин – Евгений Кафельников – 6:2, 6:2.
Пекин, 2004 год. Марат Сафин – Михаил Южный – 7:6, 7:5.
Кубок Кремля, 2006 год. Николай Давыденко – Марат Сафин – 6:4, 5:7, 6:4.
Кубок Кремля, 2008 год. Игорь Куницын – Марат Сафин – 7:6, 6:7, 6:3.
Комментарии
- 3 марта 2023
-
22:00
-
21:48
-
21:45
-
21:34
-
21:28
-
21:17
-
20:55
-
20:44
-
20:36
-
20:31
-
20:25
-
20:18
-
20:13
-
20:11
-
19:59
-
19:17
-
19:01
-
18:57
-
18:21
-
18:17
-
18:17
-
18:14
-
18:12
-
17:17
-
16:03
-
15:41
-
14:44
-
14:31
-
14:08
-
13:58
-
13:53
-
12:40
-
11:52
-
10:57
-
09:00
Партнерский контент