Медведев и Рублёв разыграют звание первой ракетки России в финале Дубая
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв выиграли свои полуфиналы и вышли в финал турнира категории ATP-500 в Дубае. В главном матче соревнований в ОАЭ они не только поборются за трофей.
В финале Дубая Медведев и Рублёв определят, кто станет первой ракеткой России по итогам недели. В случае если Андрей добьётся прошлогоднего результата и возьмёт титул, то останется впереди Даниила. Если же Медведев выиграет финал, то уже он опередит Рублёва.
Для Рублёва победа над Зверевым стала первой в карьере на официальных турнирах. Медведев вышел в третий финал за три недели. Ранее он побеждал на соревнованиях в Роттердаме и Дохе. Даниил одержал 13 побед кряду на турнирах ATP, прервав серию из 20 викторий серба Новака Джоковича.
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