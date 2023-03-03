«Конечно, это на меня влияет». Андрей Рублёв высказался о ситуации на Украине

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, каково это – профессионально играть в теннис на фоне ситуации на Украине.

«Я уже делал много заявлений на эту тему.

Конечно, тяжело. И говорить об этом трудно. Даже если ты просто хочешь играть в теннис, тренироваться, это на тебя влияет – хотя лично ты никак и не причастен. Невозможно вести себя так, будто ничего не происходит. Просто безумие, что столько обычных людей страдают.

И всё это происходит во времена, когда у всех есть мобильные телефоны, интернет, соцсети. Дети просто хотят снимать тиктоки. Но всё равно происходит такое. Трудно это осознавать.

Конечно, это на меня влияет. Единственное, на что я надеюсь, – это то, что скоро во всех странах будет мир. Где бы то ни было. Надеюсь на мир в наших странах», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода в финал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).