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Медведев вошёл в топ-9 игроков в истории, которые обыгрывали Джоковича пять и более раз

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в пятый раз в карьере обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на профессиональном уровне.

Это произошло в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Даниил одержал победу со счётом 6:4, 6:4.

Отметим, что Медведев вошёл в топ-9 игроков, которые одержали пять и более побед над Джоковичем.

Рафаэль Надаль – 29.

Роджер Федерер – 23.

Энди Маррей – 11.

Стэн Вавринка – 6.

Жо-Вильфрид Цонга – 6.

Энди Роддик – 5.

Давид Феррер – 5.

Доминик Тим – 5.

Даниил Медведев – 5.

В финале турнира в Дубае Даниил Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублёвым, который в другом матче 1/2 финала оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева.