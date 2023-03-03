Медведев вошёл в топ-9 игроков в истории, которые обыгрывали Джоковича пять и более раз

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в пятый раз в карьере обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича на профессиональном уровне.
Это произошло в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Даниил одержал победу со счётом 6:4, 6:4.
Отметим, что Медведев вошёл в топ-9 игроков, которые одержали пять и более побед над Джоковичем.
Рафаэль Надаль – 29.
Роджер Федерер – 23.
Энди Маррей – 11.
Стэн Вавринка – 6.
Жо-Вильфрид Цонга – 6.
Энди Роддик – 5.
Давид Феррер – 5.
Доминик Тим – 5.
Даниил Медведев – 5.
В финале турнира в Дубае Даниил Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублёвым, который в другом матче 1/2 финала оказался сильнее представителя Германии Александра Зверева.
- 3 марта 2023
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