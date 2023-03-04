Медведев — Рублёв: во сколько начнётся финал турнира в Дубае, где смотреть

Сегодня, 4 марта, российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) и его соотечественник Даниил Медведев (седьмой номер мирового рейтинга) встретятся в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ)

Встреча пройдёт на центральном корте стадиона «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 18:00 мск. Официальные вещатели в России игру показывать не будут. Но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв.

В финале Дубая Медведев и Рублёв определят, кто станет первой ракеткой России по итогам недели. В случае если Андрей добьётся прошлогоднего результата и возьмёт титул, то останется впереди Даниила. Если же Медведев выиграет финал, то уже он опередит Рублёва.