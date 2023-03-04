4 марта российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) и его соотечественник Даниил Медведев (седьмой номер мирового рейтинга) встретятся в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто выиграет финал турнира ATP-500 в Дубае?»

В полуфинальном матче Андрей Рублёв одолел немецкого теннисиста Александра Зверева. Даниил Медведев в другом матче 1/2 финала оказался сильнее представителя Сербии Новака Джоковича.

В финале Дубая Медведев и Рублёв определят, кто станет первой ракеткой России по итогам недели. В случае если Андрей добьётся прошлогоднего результата и возьмёт титул, то останется впереди Даниила. Если же Медведев выиграет финал, то уже он опередит Рублёва.