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Селиваненко: в Дубае Рублёв поймал свою игру и способен обыгрывать любого соперника

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о победе Андрея Рублёва над Александром Зверевым на турнире в Дубае. Селиваненко отметил, что в настоящий момент Рублёв способен обыграть любого соперника.

«Андрей на этом турнире поймал свою игру и способен отыгрывать любого соперника», — приводит слова Алексея Селиваненко Vprognoze.ru.

Напомним, в полуфинальном матче Рублёв (2) обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде немца Александра Зверева (7) со счётом 6:3, 7:6 (11:9).

В финале турнира Рублёв сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым. Действующим чемпионом этого турнира является именно Рублёв.

Примечательно, что предстоящий матч станет шестым в истории ATP российским финалом на таком уровне.