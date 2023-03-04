Селиваненко: в Дубае Рублёв поймал свою игру и способен обыгрывать любого соперника
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о победе Андрея Рублёва над Александром Зверевым на турнире в Дубае. Селиваненко отметил, что в настоящий момент Рублёв способен обыграть любого соперника.
«Андрей на этом турнире поймал свою игру и способен отыгрывать любого соперника», — приводит слова Алексея Селиваненко Vprognoze.ru.
Напомним, в полуфинальном матче Рублёв (2) обыграл олимпийского чемпиона 2020 года в одиночном разряде немца Александра Зверева (7) со счётом 6:3, 7:6 (11:9).
В финале турнира Рублёв сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым. Действующим чемпионом этого турнира является именно Рублёв.
Примечательно, что предстоящий матч станет шестым в истории ATP российским финалом на таком уровне.
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