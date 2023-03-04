Анна Калинская проиграла Даниэль Коллинз и завершила выступления на турнире в Остине
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Российская теннисистка Анна Калинская (67-я ракетка мира) завершила выступление на турнире категории WTA-250 в Остине (США) на стадии четвертьфинала. В 1/4 финала россиянка уступила американской теннисистке Даниэль Коллинз (38-я ракетка мира).
Коллинз одержала победу со счётом 3:6, 6:2, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Коллинз два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтоа из одиннадцати. На счету Анны Калинской один эйс, четыре ошибки на подаче и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В полуфинальном матче Даниэль Коллинз сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк. Турнир продлится до 5 марта. Его призовой фонд составляет $ 259 303.
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