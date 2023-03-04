Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Украинский теннисист высказался против осуждения российских спортсменов по национальности

Украинский теннисист высказался против осуждения российских спортсменов по национальности
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько рассказал о причинах совместных выступлений в паре с россиянином Яном Бондаревским в апреле-мае прошлого года, а также осудил дискредитацию российских спортсменов по национальному признаку.

«Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности.

К сожалению, у нас в федерации применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами. У меня много друзей из России и Беларуси, также моя девушка из России. Все они всячески мне помогают. Поэтому я не считаю, что совершил какой-то страшный поступок.

Были ли рекомендации со стороны ФТУ не играть с россиянином? Да, поступали, но так как я имею собственные взгляды, то сделал так, как считал нужным, слепо соблюдать политику партии я не стал. Вообще я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт. Таким образом спортсмены начинают устраивать войну на корте и за его пределами, забывая основной принцип спорта», — приводит слова Приходько Большой теннис Украины.

«Я часами находился в клинике». Маленький гигант тенниса переживает из-за болезни отца «Я часами находился в клинике». Маленький гигант тенниса переживает из-за болезни отца

Лучшие матчи сезона-2022 в мужском теннисе

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023