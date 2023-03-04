Украинский теннисист высказался против осуждения российских спортсменов по национальности

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько рассказал о причинах совместных выступлений в паре с россиянином Яном Бондаревским в апреле-мае прошлого года, а также осудил дискредитацию российских спортсменов по национальному признаку.
«Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом — для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности.
К сожалению, у нас в федерации применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами. У меня много друзей из России и Беларуси, также моя девушка из России. Все они всячески мне помогают. Поэтому я не считаю, что совершил какой-то страшный поступок.
Были ли рекомендации со стороны ФТУ не играть с россиянином? Да, поступали, но так как я имею собственные взгляды, то сделал так, как считал нужным, слепо соблюдать политику партии я не стал. Вообще я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт. Таким образом спортсмены начинают устраивать войну на корте и за его пределами, забывая основной принцип спорта», — приводит слова Приходько Большой теннис Украины.
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