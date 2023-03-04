Американские сенаторы сообщили, что Новак Джокович получил отказ на въезд в США в марте

Сенаторы Республиканской партии Флориды Рик Скотт и Марко Рубио сообщили, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович получил от правительства США отказ на просьбу предоставить ему право на въезд в стране без прививки от коронавируса.
Политики призвали администрацию президента Джо Байдена вмешаться в ситуацию. «Джо Байден обязан СЕЙЧАС ЖЕ это исправить, дать исключение и позволить Джоковичу выступить в Штатах», — написал Скотт в своих социальных сетях.
«Данный отказ кажется нелогичным и несовместимым с вашей собственной линией. Отсутствие риска для здоровья населения наряду с явной пользой от его участия в событии, которое станет важным двигателем для нашей местной экономики, должно упростить принятие решения и послужить прецедентом для других в его положении», — написали сенаторы в письме к Байдену.
Ранее власти США продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая. Если он не будет снова продлён, то серб сможет сыграть на US Open. Однако в марте Новак рискует пропустить сразу два «Мастерса».
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