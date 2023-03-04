Тарпищев — о финале Медведев — Рублёв: не комментирую, иначе кто-то из ребят обидится

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом в миксте, шестой ракеткой мира Андреем Рублёвым в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Интересно, что в этом матче Медведев и Рублёв также разыграют звание первой ракетки России. В полуфинале турнира Медведев обыграл 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, а Рублёв впервые в карьере немца Александра Зверева.
«Рублёв — Медведев — это любопытный матч. Но я не комментирую, иначе кто-то из ребят обидится. Просто ждём хорошего и красивого тенниса», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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