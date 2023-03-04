«Играет в лучший теннис в карьере». Чесноков назвал фаворита финала Медведев — Рублёв

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом в миксте, шестой ракеткой мира Андреем Рублёвым в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Рублёв выиграл матч у Давидовича-Фокина, проигрывая на тай-брейке со счётом 1:6 — как раз после этого его и понесло. Проиграй он тот матч, может быть, на следующем турнире его бы снова лихорадило.

Сейчас Медведев абсолютно другой. Я не знаю, что нужно сделать Андрею, чтобы обыграть Даниила. Медведев уверен в себе: наверное, играет сейчас в самый лучший теннис в своей карьере. Получается абсолютно всё. В матче Рублёв — Медведев преимущество будет на стороне Даниила. Он и будет фаворитом. Хотя, честно говоря, для меня встреча Джоковича и Медведева была финалом турнира в Дубае», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.