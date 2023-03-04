Джокович: Медведев вырос в самого важного игрока в мире. А ещё он просто мне нравится

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о недавнем вылете россиянина Даниил Медведева из топ-10 рейтинга ATP. Даниил вернулся туда спустя несколько недель.

«Он – бывшая первая ракетка мира и чемпион турнира «Большого шлема». Любой игрок, побеждавший на «Шлеме», очень ценен. Когда он выходит на корт и диктор зачитывает его достижения – «Большой шлем» и первая ракетка мира – это очень важно для нашего спорта.

Ещё он мне просто нравится. У нас всегда были хорошие отношения. Я помню его ещё с юниорских времён. Всегда старался ему помогать. Сейчас уже нет – мы стали соперниками (улыбается).

За последние пять лет он вырос в одного из самых важных игроков в мире. Точно должен быть в топ-10 и в топ-5. Но так бывает. У всех случаются спады. У всех бывают периоды, когда мы играем и чувствуем себя не лучшим образом. Его возвращение в круг претендентов на «Большие шлемы» было только вопросом времени. Сейчас он точно на них претендует. Нельзя недооценивать Даниила», — сказал Джокович на пресс-конференции после поражения от Медведева в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ).