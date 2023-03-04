Алекс де Минор почти за 3 часа обыграл Хольгера Руне и вышел в финал турнира в Акапулько

10-я ракетка мира датский теннисит Хольгер Руне не сумел пробиться в финал турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика).
В полуфинальном матче Руне (4) в тяжелейшей борьбе уступил представителю Австралии Алексу де Минору (8) со счётом 6:3, 5:7, 2:6. Встреча продлилась 2 часа 50 минут. Руне четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из восьми. На счету де Минора три эйса, 10 двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.
Отметим, что во втором сете Руне вызывал врача, а на старте третьего у него начались судороги. Он не мог в полную силу выполнять подачу и регулярно подавал с руки, а также испытывал проблемы в движении.
За первый титул в текущем сезоне 22-я ракетка мира де Минор сразится с американцем Томми Полом (7).
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