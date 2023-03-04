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Медведев: не могу быть на 110% идеальным. Допоздна играю в PlayStation, выпиваю с друзьями

Медведев: не могу быть на 110% идеальным. Допоздна играю в PlayStation, выпиваю с друзьями
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о работе над собой.

«Некоторые в туре тренируют дыхание? Я так не делаю. Да, я работаю над психологией. В прошлом году у меня не было тренера-психолога, но мы с тренером много над этим работаем. И теперь у меня снова есть психолог. И я понимаю, что другим могут помочь, например, те же дыхательные практики, йога, растяжка, всё такое. Но я не особо этим увлекаюсь, потому что не могу быть на 110% идеальным.

Я ем десерты. Иногда поздно ложусь, потому что играю в PlayStation. Могу выпить с друзьями в выходные. Так что всем этим я пока не занимаюсь, но уверен, что на более поздних этапах карьеры начну больше это использовать», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в финал турнира в Дубае.

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