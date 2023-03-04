Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с Андреем Рублёвым в финале Дубая

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о предстоящей встрече с соотечественником Андреем Рублёвым в финале турнира в Дубае (ОАЭ). Медведев ведёт по личным встречам со счётом в серии 4-2, однако последние два матча выиграл именно Рублёв.
«Андрей – потрясающий игрок. Он способен выигрывать турниры «Большого шлема» и «Мастерсы». Наверное, он немного зажимается в важные моменты, но на пятисотниках с ним такого не происходит, он много их выиграл. Так что я этого не жду (улыбается).
Даже в тех матчах, которые я выиграл, шла тяжёлая борьба. Его последние две победы – тоже тяжёлая борьба. Так что я жду физически выматывающего матча, психологически выматывающего. Я должен показать максимум, хорошо подавать, не давать ему удобных мячей.
Я видел два его последних матча. Он здорово пробивал. Так что он очень опасен. И он отличный парень. Так что я жду отличного финала», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.
Также Медведев высказался о том, что Рублёв прибавил мощи в свою подачу.
«Он уже последние два года мощно подаёт. Может быть, в 2020-м он подавал хуже – процент был ниже, больше двойных, вторая была медленнее. Но сейчас он подаёт отлично, делает много эйсов.
Помню, что в Турине на очень быстром покрытии мне было очень тяжело принимать. Это его сильная сторона – подача, первый удар. Так что мне нужно будет не позволять ему сразу доминировать в розыгрышах», — заявил Даниил.
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