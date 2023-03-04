«Буду смотреть красивый теннис». Селиваненко — о финале Медведев — Рублёв в Дубае

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом в миксте, шестой ракеткой мира Андреем Рублёвым в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«В туре на лидерство претендует целый ряд игроков, поэтому трудно назвать удивительным практически любой состав финалистов. И Андрей, и Даниил поймали свою игру — на этом турнире результаты объективно отражают их уровень тенниса. Будучи приверженным разным игровым стилям, их противостояния на теннисном корте всегда принципиальны ещё со времен юниорских турниров. За кого буду болеть в финале? Я буду просто смотреть красивый теннис», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.