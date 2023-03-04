Камельзон: Медведев и Рублёв дружат с самого детства. Я счастлив российскому финалу!

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом в миксте, шестой ракеткой мира Андреем Рублёвым в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
«Они оба для меня одинаково дороги. Медведев и Рублёв дружат с самого раннего детства. Я счастлив такому российскому финалу! Нам без разницы должно быть, кто победит в этот матче.
Конечно же, у Медведева будет преимущество сегодня. Он набрал ход, великолепно играет уже третий турнир подряд. Во вчерашнем матче против Джоковича Даня был в полном порядке — просто бесподобен. Радует, что у Даниила больше нет проблем с подачей. Финал должен быть очень интересным», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 4 марта 2023
-
13:01
-
13:00
-
12:53
-
12:43
-
12:37
-
12:12
-
11:55
-
11:27
-
11:25
-
11:02
-
11:00
-
10:25
-
09:45
-
09:30
-
08:00
-
07:01
-
05:23
-
02:18
-
01:21
-
00:52
-
00:21
- 3 марта 2023
-
22:00
-
21:48
-
21:45
-
21:34
-
21:28
-
21:17
-
20:55
-
20:44
-
20:36
-
20:31
-
20:25
-
20:18
-
20:13
-
20:11