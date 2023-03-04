Камельзон: Медведев и Рублёв дружат с самого детства. Я счастлив российскому финалу!

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от матча чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с олимпийским чемпионом в миксте, шестой ракеткой мира Андреем Рублёвым в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Они оба для меня одинаково дороги. Медведев и Рублёв дружат с самого раннего детства. Я счастлив такому российскому финалу! Нам без разницы должно быть, кто победит в этот матче.

Конечно же, у Медведева будет преимущество сегодня. Он набрал ход, великолепно играет уже третий турнир подряд. Во вчерашнем матче против Джоковича Даня был в полном порядке — просто бесподобен. Радует, что у Даниила больше нет проблем с подачей. Финал должен быть очень интересным», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.