Джокович отреагировал на то, что Надаль впервые с 2005 года выпадет из топ-10 рейтинга ATP

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что испанец Рафаэль Надаль впервые с 2005-го выпадет из топ-10 рейтинга ATP. Ранее Джокович называл Надаля главным соперником в своей карьере.

«Невероятная стабильность. Он ею славится. Я его максимально уважаю. Почти 20 лет провести в топ-10 – это что-то неслыханное. Это много говорит о качестве его тенниса, о стабильности, хорошей игре на всех покрытиях. И у него были травмы, некоторые выводили его из игры иногда на полгода. Но он всё равно оставался в топе. Снимаю шляпу», — сказал Джокович на пресс-конференции после поражения в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ) от Даниила Медведева.