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Даниил Медведев — о 13-матчевой серии побед: на US Open — 2021 я играл намного лучше

Даниил Медведев — о 13-матчевой серии побед: на US Open — 2021 я играл намного лучше
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев прокомментировал тот факт, что выиграл уже 13 матчей подряд.

«Мне удалось обрести уверенность в себе. Зачастую я просто выполняю хорошие удары, принимаю правильные решения. Самый яркий пример – у меня были матчи, когда я проигрывал, потому что всё время бил обводящие удары в соперника у сетки, он всегда выбирал нужную сторону. И ты думаешь: как так выходит, что я ни разу не выбрал правильную сторону?

Сейчас я в большинстве случаев выбираю нужное направление для обводящих. Попадаю в линию с приёма, чтобы сопернику было тяжелее. Это и есть уверенность. Я знаю это ощущение. И я знаю, как его сохранить. По крайней мере, несколько раз по ходу карьеры я доказывал, что на это способен. Сейчас я тоже стараюсь двигаться на этой волне. При этом, например, на US Open-2021 я играл намного лучше», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в финал турнира в Дубае.

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