Даниил Медведев – Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Дубае

Сегодня, 4 марта состоится финал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За титул сразятся олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира Андрей Рублёв и чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев. Поединок поставлен последним, вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в финале турнира в Дубае.

Отметим, что это лишь шестой в истории ATP российский финал.

Счёт личных встреч — 5-2 в пользу Медведева. Правда, первый матч в официальной статистике не учитывается, поскольку был сыгран на челленджере — в Будапеште в 2016-м, где Даниил выиграл со счётом 6:3, 6:2. После этого Медведев ещё четыре раза подряд победил Рублёва, взяв суммарно 13 сетов подряд — а во второй партии полуфинала «Мастерса» в Цинциннати-2021 на бегу врезался в стоявшую у фона корта камеру, вспылил, поскольку до того уже обращал внимание организаторов на потенциальную травматичность их установки таким образом, и в итоге проиграл тот матч — 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Андрея. А в конце прошлого сезона Рублёв выиграл у Медведева матч в групповом раунде Итогового чемпионата ATP — 6:7(7), 6:3, 7:6(7), завершив поединок с пятого матчбола.