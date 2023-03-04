Даниил Медведев: хочу сыграть на Уимблдоне в этом году, но не знаю, каким будет решение

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев признался, что надеется сыграть на Уимблдоне в этом году.

«Мне нравится травяное покрытие, но это очень жёсткая поверхность, она немного сложнее, чем жёсткие корты. Я хочу играть на траве, хочу сыграть на Уимблдоне. Но не знаю, каким будет решение по допуску. Я просто жду и надеюсь, что смогу сыграть на Уимблдоне в этом году и показать отличные результаты», — приводит слова Медведева Eurosport.

Весной 2022 года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун‑тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании из‑за ситуации на Украине. Впоследствии стало известно, что организаторы Уимблдона рассматривают вариант с допуском спортсменов из России и Беларуси к участию в турнире в 2023 году. Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.