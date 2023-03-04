Даниил Медведев выиграл первый сет у Андрея Рублёва в финале турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый сет у соотечественника Андрея Рублёва в финальном матче турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Сет завершился со счётом 6:2.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв в финале турнира в Дубае.

Победитель турнира, помимо 500 рейтинговых очков, получит $ 533 990 в качестве призовых. За второе место теннисист получит 300 очков и $ 287 320. Отметим, что это лишь шестой в истории ATP российский финал. Медведев и Рублёв сражаются за статус первой ракетки России.

На данный момент счёт личных встреч — 5-2 в пользу Медведева. Правда, первый матч в официальной статистике не учитывается, поскольку был сыгран на челленджере — в Будапеште в 2016-м.