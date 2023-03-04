Даниил Медведев завоевал трофей на третьем турнире подряд

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) уверенно обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Встреча проходила на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

Даниил Медведев одержал победу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.

На прошлой неделе Медведев обыграл Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Ещё раньше россиянин выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в финале одержав волевую победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 6:2, 6:2.