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Медведев одержал 14-ю победу подряд

Медведев одержал 14-ю победу подряд
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Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:2, 6:2.

После раннего вылета с Открытого чемпионата Австралии от американца Себастьяна Корды Медведев выдал серию из 14 побед подряд.

Турнир в Роттердаме (Нидерланды) — 5 (Давидович-Фокина, ван де Зандсхулп, Оже-Альяссим, Димитров, Синнер).
Турнир в Дохе (Катар) — 4 (Броэди, О'Коннелл, Оже-Альяссим, Маррей).
Турнир в Дубае (ОАЭ) — 5 (Арнальди, Бублик, Чорич, Джокович, Рублёв).

Медведев за победу на турнире в Дубае, помимо 500 рейтинговых очков, получит $ 533 990 в качестве призовых. За второе место Рублёв получит 300 очков и $ 287 320.

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