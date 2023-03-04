Даниил Медведев выиграл турнир в Дубае, не проиграв ни одного сета

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:2, 6:2. Отметим, что Медведев не проиграл ни одного сета по пути к трофею.
Первый круг: Даниил Медведев — Маттео Арнальди (Италия, LL) — 6:4, 6:2.
Второй круг: Даниил Медведев — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:2.
Четвертьфинал: Даниил Медведев — Борна Чорич (Хорватия, 8) — 6:3, 6:2.
Полуфинал: Даниил Медведев — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:4, 6:4.
Финал: Даниил Медведев — Андрей Рублёв (Россия, 2) — 6:2, 6:2.
Медведев за победу на турнире в Дубае, помимо 500 рейтинговых очков, получит $ 533 990 в качестве призовых. За второе место Рублёв получит 300 очков и $ 287 320.
- 4 марта 2023
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