Шамиль Тарпищев: интеллигентный теннис Медведева оказался лучше силового тенниса Рублёва

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе россиянина Даниила Медведева на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
«Интеллигентный теннис Медведева оказался лучше силового тенниса Андрея. Даня играл чище и острее, на второй подаче играл лучше, выигрывал очки легче. Заслуга Дани, что у Андрея было гораздо меньше времени на подготовку удара. Результат закономерен.
Рублев перешёл за пик раньше Дани, со Зверевым выдал образцовый матч, но с точностью Медведева справиться не сумел», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В финале Даниил обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 6:2. Медведев за победу на турнире в Дубае, помимо 500 рейтинговых очков, получит $ 533 990 в качестве призовых. За второе место Рублёв получит 300 очков и $ 287 320.
- 4 марта 2023
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