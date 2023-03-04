Шамиль Тарпищев: Медведев вернулся. Не было сомнения, что вернётся

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о последней форме россиянина Даниила Медведева.
«Даня вернулся, но не было сомнений, что вернётся. Джокович тоже отметил, что за последние пять лет Медведев самый сильный игрок, который появился на теннисном горизонте. К Индиан-Уэллсу успеет подготовиться, проблем нет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Медведев обыграл Рублёва в финале турнира в Дубае. Этот трофей стал для Даниила третьим подряд. На прошлой неделе Медведев обыграл Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Ещё раньше россиянин выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в финале одержав волевую победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 6:2, 6:2.
- 4 марта 2023
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