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Даниил Медведев после победы над Рублёвым вернёт себе статус первой ракетки России

Даниил Медведев после победы над Рублёвым вернёт себе статус первой ракетки России
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Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:2, 6:2.

Благодаря этой победе Медведев обгонит Рублёва в мировом рейтинге ATP. Даниил Медведев займёт шестую строчку, а Андрей Рублёв опустится на седьмую.

Медведев за победу на турнире в Дубае, помимо 500 рейтинговых очков, получит $ 533 990 в качестве призовых. За второе место Рублёв получит 300 очков и $ 287 320. Отметим, что Медведев за весь турнир не проиграл ни одного сета.

Этот трофей стал для Даниила третьим подряд. На прошлой неделе Медведев обыграл Энди Маррея со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Ещё раньше россиянин выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в финале одержав волевую победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 6:2, 6:2.

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