Чесноков: Медведев играет так, будто что-то неземное. Постоянно раскладывал Рублёва

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о финале турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором Даниил Медведев обыграл Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2.
«Если смотреть на первые геймы, то были длинные розыгрыши — у Рублёва ещё была какая-то свежесть. Медведев мог играть длинные розыгрыши ещё пять сетов, а Рублёва хватило на пару геймов. Медведев играет сейчас так здорово, что я даже не знаю, кто может его обыграть. Играет так, будто что-то неземное.
Даниил раскладывал Андрея постоянно: пять-шесть ударов — и Рублёв не выдерживал. Медведев хорошо читал Рублёва. Андрей выигрывал, когда он мог выигрывать, а Даниил — когда хочет. На сегодняшний день Медведев первый в мире — по игре, качеству и уверенности», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 4 марта 2023
-
20:35
-
20:25
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
19:54
-
19:50
-
19:49
-
19:42
-
19:41
-
19:37
-
19:35
-
19:26
-
19:24
-
19:21
-
18:50
-
17:16
-
16:56
-
15:35
-
15:29
-
14:33
-
14:25
-
14:03
-
13:21
-
13:01
-
13:00
-
12:53
-
12:43
-
12:37
-
12:12
-
11:55
-
11:27
-
11:25
-
11:02