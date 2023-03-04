Чесноков: Медведев играет так, будто что-то неземное. Постоянно раскладывал Рублёва

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о финале турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ), в котором Даниил Медведев обыграл Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2.

«Если смотреть на первые геймы, то были длинные розыгрыши — у Рублёва ещё была какая-то свежесть. Медведев мог играть длинные розыгрыши ещё пять сетов, а Рублёва хватило на пару геймов. Медведев играет сейчас так здорово, что я даже не знаю, кто может его обыграть. Играет так, будто что-то неземное.

Даниил раскладывал Андрея постоянно: пять-шесть ударов — и Рублёв не выдерживал. Медведев хорошо читал Рублёва. Андрей выигрывал, когда он мог выигрывать, а Даниил — когда хочет. На сегодняшний день Медведев первый в мире — по игре, качеству и уверенности», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.