Медведев: Рублёв — один из самых техничных игроков. Надеюсь, у нас будет много финалов

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) после финального матча турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с Андреем Рублёвым (шестой номер мирового рейтинга) трогательно обратился к своему оппоненту. Матч завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу Медведева.

«Я помню, один игрок недавно сказал, что у Андрея мало инструментов для борьбы. Я читал это и думал: как ты можешь так говорить? На мой взгляд, Андрей — один из самых техничных игроков в туре. Он ещё не полностью раскрыл свой потенциал, но я уверен, что он может выиграть турниры «Большого шлема». Надеюсь, он сможет победить парня, который говорил это много раз!

Люди знают, что Андрей, наверное, самый добрый человек в туре, но я просто хочу сказать это вслух, чтобы все это знали. Надеюсь, у нас будет ещё много финалов вместе!» — сказал Медведев.