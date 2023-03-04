Медведев: Рублёв — один из самых техничных игроков. Надеюсь, у нас будет много финалов

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) после финального матча турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с Андреем Рублёвым (шестой номер мирового рейтинга) трогательно обратился к своему оппоненту. Матч завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу Медведева.
«Я помню, один игрок недавно сказал, что у Андрея мало инструментов для борьбы. Я читал это и думал: как ты можешь так говорить? На мой взгляд, Андрей — один из самых техничных игроков в туре. Он ещё не полностью раскрыл свой потенциал, но я уверен, что он может выиграть турниры «Большого шлема». Надеюсь, он сможет победить парня, который говорил это много раз!
Люди знают, что Андрей, наверное, самый добрый человек в туре, но я просто хочу сказать это вслух, чтобы все это знали. Надеюсь, у нас будет ещё много финалов вместе!» — сказал Медведев.
- 4 марта 2023
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