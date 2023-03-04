«Даниил уничтожил меня сегодня вечером!» Андрей Рублёв — о финале турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв (шестая ракетка мира) после финального матча турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) с Даниилом Медведевым (седьмая ракетка мира) обратился к своему оппоненту. Матч завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу Медведева.

«Думаю, нет слов, которыми я мог бы поблагодарить за такую поддержку, которой у меня никогда не было в жизни. Даниил уничтожил меня сегодня вечером! Три титула подряд. Не знаю, как он это делает. Это мой первый финал в сезоне, и я полностью разбит.

Никогда не говорил Даниилу это лично. Я его очень уважаю. В начале карьеры у Даниила не было большой финансовой поддержки, но я никогда не слышал от него, что ему не повезло в этом плане. Он просто усердно работал и доказал, что он настоящий чемпион», — сказал Рублёв.

Медведев за победу на турнире в Дубае, помимо 500 рейтинговых очков, получит $ 533 990 в качестве призовых. За второе место Рублёв получит 300 очков и $ 287 320.