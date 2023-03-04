Даниил Медведев стал шестым по количеству трофеев среди действующих теннисистов

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:2, 6:2. Этот трофей стал для Даниила 18-м в карьере.

Количество трофеев действующих теннисистов:

1. Новак Джокович (Сербия) — 93 трофея.

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 92 трофея.

3. Энди Маррей (Великобритания) — 46 трофеев.

4. Марин Чилич (Хорватия) — 20 трофеев.

5. Александр Зверев (Германия) — 19 трофеев.

6. Даниил Медведев (Россия) — 18 трофеев.

Среди российских теннисистов Даниил занимает третье место:

1. Евгений Кафельников — 26 трофеев.

2. Николай Давыденко — 21 трофей.

3. Даниил Медведев — 18 трофеев.

4. Марат Сафин — 15 трофеев.

5. Андрей Рублёв — 12 трофеев.