Даниил Медведев стал шестым по количеству трофеев среди действующих теннисистов

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:2, 6:2. Этот трофей стал для Даниила 18-м в карьере.
Количество трофеев действующих теннисистов:
1. Новак Джокович (Сербия) — 93 трофея.
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 92 трофея.
3. Энди Маррей (Великобритания) — 46 трофеев.
4. Марин Чилич (Хорватия) — 20 трофеев.
5. Александр Зверев (Германия) — 19 трофеев.
6. Даниил Медведев (Россия) — 18 трофеев.
Среди российских теннисистов Даниил занимает третье место:
1. Евгений Кафельников — 26 трофеев.
2. Николай Давыденко — 21 трофей.
3. Даниил Медведев — 18 трофеев.
4. Марат Сафин — 15 трофеев.
5. Андрей Рублёв — 12 трофеев.
- 4 марта 2023
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