Даниил Медведев: очень доволен этими тремя неделями и с нетерпением жду следующих

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) после финального матча турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) высказался о своей серии побед.
«Это потрясающе. Начало года было неидеальным. В теннисе, когда ты не выигрываешь турниры, ты всегда сомневаешься, что бы ни происходило на тренировках, поэтому я сильно сомневался. Очень доволен этими тремя неделями и с нетерпением жду следующих.
Иногда кажется, что ты всё делаешь правильно, но всё равно проигрываешь, а иногда уже даже не думаешь, просто рискуешь. Я попытался сделать так на матчболе – не получилось.
На этом турнире было много удачных ударов, которые, возможно, и не должны были попасть. Когда ты уверен в себе, это очень помогает.
Мне кажется, в сегодняшнем матче была очень важна тактика. Я знаю, что Андрей способен доставить много проблем всем в туре. Конечно, каждый раз, когда мы играем, он старается усложнить жизнь мне, а я ему! Сегодня мне удалось победить. Наш следующий матч может сложиться совсем иначе», – сказал Медведев во время интервью на корте.
- 4 марта 2023
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