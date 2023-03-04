В последних трёх розыгрышах турнира в Дубае побеждали российские теннисисты

В Дубае (ОАЭ) завершился турнир категории ATP-500. Победителем стал российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира), в финале выигравший у соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.

В 2021 году турнир выиграл россиянин Аслан Карацев, который в финале обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 6:2, 6:3. В 2022 году чемпионом стал Андрей Рублёв. В финале он обыграл чеха Иржи Веселы со счётом 6:3, 6:4.

Для Даниила трофей в Дубае стал третьим подряд. На прошлой неделе Медведев обыграл Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Ещё раньше россиянин выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в финале одержав волевую победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 6:2, 6:2.