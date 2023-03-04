Видеообзор безумной победы Даниила Медведева над Андреем Рублёвым в финале турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев (седьмая ракетка мира) обыграл соотечественника Андрея Рублёва (шестой номер мирового рейтинга) в финале турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:2, 6:2. Встреча проходила на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» на хардовом покрытии.

Видео доступно на канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Медведев прошёл турнир, не проиграв ни одного сета. Этот трофей стал для Даниила третьим подряд. На прошлой неделе Медведев обыграл Энди Маррея (70-й номер мирового рейтинга) со счётом 6:4, 6:4 в финале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Ещё раньше россиянин выиграл турнир категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), в финале одержав волевую победу над итальянцем Янником Синнером со счётом 5:7, 6:2, 6:2.